Come sta?

C’è preoccupazione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato dall’11 maggio all’ospedale San Raffaele di Milano, pochi giorni dopo essere stato dimesso dopo una lunga degenza durata 24 giorni.

Stando a quanto riportato da Il Sole 24 ore, infatti, l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri soffrirebbe di un’infezione intestinale che potrebbe essere una conseguenza del Covid-19 che lo ha colpito nei mesi scorsi.

Alcune fonti riferiscono che Berlusconi resterà ricoverato per alcuni giorni e sarà monitorato costantemente.

Ieri, giovedì 13 maggio, Dagospia ha pubblicato un flash con queste parole: «Altro che scusa per i processi, all’ospedale San Raffaele Silvio Berlusconi sta vivendo la partita più difficile. Daje Silvio». Quindi, per il magazine diretto da Roberto D’Agostino, alla base dei continui ricoveri dell’85enne non ci sarebbe affatto il tentatio di evitare il processo Ruby Ter, dov’è imputato per corruzione in atti giudiziari.

Poi, come riportato da Libero, Berlusconi potrebbe essere alle prese con il cosiddetto Long – Covid, i cui sintomi sono debolezza, tachicardia, difficoltà del linguaggio e malesseri che possono interessare anche l’intestino.

Infine, il tweet di Lapo Elkann: «Ho appena letto alcune notizie su Silvio Berlusconi. Silvio, Ti Sono Vicino con Tutto il mio Cuore rosso. Hai superato tante battaglie e sono Certo che Supererai anche questa. Torna presto. Un abbraccio fortissimo. #forzasilvio».