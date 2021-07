Il prestito consolidamento debiti è una soluzione adatta a chi ha già in atto altre tipologie di finanziamento. Si riassumono tutte in un’unica rata, con la possibilità anche di richiedere ulteriore liquidità. Chiaramente si pattuiscono nuove condizioni creditizie, che in alcuni casi possono risultare più convenienti rispetto a quelle già in atto.

Chi può chiedere un prestito consolidamento debiti

Hai qualche finanziamento attivo, come ad esempio il prestito per acquistare l’auto e un piccolo finanziamento per liquidità? In un caso del genere puoi valutare un consolidamento debiti. In sostanza si contatta un istituto di credito, che offre di saldare tutti i prestiti già in atto con un’unica rata. Chiaramente la soluzione è comoda, perché le scadenze diminuiscono e si ha una più precisa coscienza del capitale ancora da restituire. Le rate di questo tipo di prestito sono prefissate, così come lo è il tasso di interesse; ci si mette al riparo da eventuali problematiche future, con anche la possibilità di prolungare ulteriormente il periodo di ammortamento, fino a un massimo di 120 mesi.

I vantaggi

Il primo vantaggio è proprio questo appena accennato, perché si ha la possibilità di alleggerire la rata mensile, rendendo più semplice la restituzione di vari prestiti. Inoltre è più pratico anche poter pagare una singola rata al mese, considerando anche il fatto che spesso banche e finanziarie richiedono il pagamento di una piccola somma per la riscossione di ogni rata. In alcuni casi il servizio di estinzione dei precedenti prestiti è gratuito, cosa che rende il prestito di consolidamento debiti particolarmente interessante.

Come richiedere liquidità aggiuntiva

Un prestito di consolidamento debiti non è un mutuo, quindi per richiederlo non serve avviare un’ipoteca su un’immobile. In fase di stipula del nuovo prestito è però possibile richiedere della liquidità aggiuntiva, senza l’obbligo di doverne precisare l’utilizzo finale. Chi richiede questo tipo di prestito può ottenere della liquidità aggiuntiva anche solo per avere a disposizione dei fondi sul proprio conto corrente. Le specifiche offerte vanno chiaramente verificate sul sito della singola banca, visto che si tratta di proposte commerciali che possono variare anche in modo sostanziale. Soprattutto nel caso in cui si decida di prolungare in modo importante il periodo di ammortamento, poniamo di 5 o 10 anni, il tasso fisso offerto dalla banca può aumentare. Non è però sempre così, visto che i tassi di interesse sono correlati anche alla situazione economica del momento, a livello soprattutto europeo.

Chiedere un prestito di consolidamento debiti

Per richiedere un prestito di consolidamento debiti ci si deve recare presso un qualsiasi sportello bancario, di una banca che offra questo tipo di proposta. Alcune banche permettono di fare richiesta anche direttamente online, per poi inviare via posta, o in formato digitale, tutti i dati riguardanti il debitore e gli altri finanziamenti già in atto. Consultando un consulente è possibile trovare la soluzione ottimale, che permetta di raggruppare le diverse rate in una sola, senza che il peso della singola rata mensile sia eccessivamente elevato.