Le previsioni de IlMeteo.it

L’anticiclone subtropicale porta temperature roventi al Sud, mentre il Nord affronta temporali violenti. Le previsioni per i prossimi giorni e l’impatto del cambiamento climatico.

L’Italia vive un inizio di luglio segnato da temperature elevate a causa di un anticiclone subtropicale che domina il Mediterraneo. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega: “La persistenza dell’anticiclone subtropicale mantiene temperature roventi, ma alcune regioni settentrionali affrontano eventi meteo estremi”. L’aumento delle temperature favorisce l’evaporazione dai mari, un fenomeno che alimenta temporali intensi, con rischio di grandinate e forti raffiche di vento. Questo scenario, secondo gli esperti, riflette il cambiamento climatico in atto, con estati sempre più calde e fenomeni estremi più frequenti.

L’instabilità al Nord e il caldo al Sud

L’Italia si trova in una situazione di contrasto meteorologico. Fresche correnti instabili in quota, in arrivo dal Nord Europa, lambiscono le regioni settentrionali, mentre masse d’aria roventi provenienti da Marocco, Algeria e Tunisia stazionano al Centro-Sud. Gussoni chiarisce: “Da oggi e fino al weekend, l’Italia si trova tra l’incudine e il martello”. Al Nord, le Alpi e le Prealpi registrano temporali violenti, che occasionalmente si estendono alle pianure. Al Centro-Sud, invece, l’anticiclone africano garantisce sole e temperature che raggiungono i 36-38°C in regioni come Triveneto, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Un mare sempre più caldo

Le temperature dei mari italiani, con valori di 27-28°C, superano di 4-5°C le medie stagionali. Questo fenomeno, definito un’anomalia termica, fornisce l’energia necessaria per lo sviluppo di temporali estremi. Gussoni sottolinea: “L’evaporazione dai nostri mari rappresenta il carburante per i sistemi temporaleschi, che provocano grandinate e forti colpi di vento”. Il rapporto di www.iLMeteo.it evidenzia come il nuovo clima del XXI secolo porti a un aumento dei giorni con temperature superiori a 35°C, accompagnati da fenomeni estremi come piogge monsoniche.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 2 luglio : Al Nord prevalgono sole e caldo, ma temporali colpiscono i rilievi e, localmente, le pianure del Nordovest. Al Centro, il caldo estremo domina, con acquazzoni isolati sull’Appennino. Al Sud, sole e temperature elevate.

: Al Nord prevalgono sole e caldo, ma temporali colpiscono i rilievi e, localmente, le pianure del Nordovest. Al Centro, il caldo estremo domina, con acquazzoni isolati sull’Appennino. Al Sud, sole e temperature elevate. Giovedì 3 luglio : Al Nord, sole e caldo persistono, con temporali sui monti e nelle zone limitrofe. Al Centro, il caldo intenso si accompagna a locali temporali sull’Appennino. Al Sud, sole e temperature alte.

: Al Nord, sole e caldo persistono, con temporali sui monti e nelle zone limitrofe. Al Centro, il caldo intenso si accompagna a locali temporali sull’Appennino. Al Sud, sole e temperature alte. Venerdì 4 luglio : Al Nord, il caldo si affianca a temporali di calore in montagna. Al Centro, il tempo resta soleggiato con caldo e isolati temporali sull’Appennino. Al Sud, sole e temperature elevate.

: Al Nord, il caldo si affianca a temporali di calore in montagna. Al Centro, il tempo resta soleggiato con caldo e isolati temporali sull’Appennino. Al Sud, sole e temperature elevate. Tendenza per il weekend: un’intensa perturbazione temporalesca interesserà il Nord il 5 e 6 luglio, con un calo delle temperature.Il cambiamento climatico in azione.

L’attuale ondata di caldo e i temporali violenti sono un chiaro segnale che il nostro clima sta cambiando rapidamente. Comprendere questi fenomeni è fondamentale per adattarsi e mitigare i loro impatti futuri.