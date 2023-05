A New York

Il Principe Harry, Meghan Markle e la madre di lei hanno rischiato un incidente “quasi catastrofico” a causa dei paparazzi a New York.

Cos’è successo?

Inseguiti dai paparazzi nelle strade di New York, il Principe Harry, sua moglie Meghan e la madre di lei hanno vissuto momenti di grande pericolo, simili a quelli che hanno portato alla tragica morte di Lady Diana a Parigi quasi 26 anni fa. Secondo quanto riferito da un portavoce di Harry, citato da The Independent, l’incidente è avvenuto dopo che il Duca e la Duchessa di Sussex avevano partecipato a una cerimonia presso la Foundation for Women, durante la quale Meghan era stata premiata per il suo impegno.

Il portavoce ha dichiarato: “Ieri sera, il Duca e la Duchessa di Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un inseguimento quasi catastrofico da parte di un gruppo di paparazzi molto aggressivi. Questo incessante inseguimento, durato più di due ore, ha causato numerosi episodi di quasi collisioni coinvolgendo altri automobilisti sulla strada, pedoni e persino due agenti del NYPD”, cioè il New York Police Department.

Il Principe Harry e Meghan hanno da tempo affrontato l’attenzione mediatica e le intrusioni nella loro vita privata, motivo per cui hanno deciso di allontanarsi dalla famiglia reale britannica e cercare una vita più tranquilla lontano dai riflettori. Tuttavia, gli episodi come quello accaduto a New York dimostrano che la lotta per la privacy e la sicurezza è ancora una sfida continua per loro.

È fondamentale che sia i paparazzi che il pubblico rispettino il diritto alla privacy delle persone famose, consentendo loro di vivere una vita normale e senza costanti intrusioni. Solo così si potrà garantire la loro sicurezza e il loro benessere.