"Perché il fatto non sussiste"

Tutti assolti “perché il fatto non sussiste”. Questa la sentenza del Tribunale del Milano nel processo Ruby ter che riguarda ovviamente Silvio Berlusconi ma anche altri, come la stessa Karima el Mahroug e le altre 20 giovani ospiti delle serate di Arcore, nonché la senatrice Maria Rosaria Rossi e il presidente di Medusa Carlo Rossella.

Il presidente di Forza Italia era imputato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari e la procura aveva chiesto una condanna pari a sei anni di reclusione e la confisca di circa 10 milioni di euro.

Nel dettaglio, dopo due ore di camera di consiglio, i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano Marco Tremolada (presidente), Mauro Gallina e Silvana Pucci, hanno letto il dispositivo della sentenza nell’aula bunker di San Vittore. Attese le motivazioni e il deposito della sentenza entro 90 giorni.

Tutti gli imputati eranno accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Per Barbara Guerra è anche stata pronunciata una sentenza di “non luogo a procedere” per prescrizione del reato di calunnia.

Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto, ai cronisti ha commentato: “Non c’è amarezza, è il nostro sistema giudiziario, abbiamo lavorato con profonda convinzione e le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione”.

Le reazioni

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri: “L’assoluzione di Silvio Berlusconi è un’ottima notizia che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica e istituzionale italiana. Rivolgo al Presidente Berlusconi a nome mio e del Governo un saluto affettuoso”.

Matteo Salvini, leader della Lega e vice premier: “Felice per l’assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche”.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri: “L’assoluzione di Berlusconi è una bellissima notizia che gli rende giustizia. Non avevo alcun dubbio sulla sua innocenza. La comunità di Forza Italia festeggia il suo leader”.

Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione – Italia Viva al Senato: “L’assoluzione di Silvio Berlusconi dall’accusa di corruzione è una buona notizia per lui ma soprattutto per le istituzioni”.