L’incredibile storia vera di un procione in Virginia che ha fatto irruzione in un negozio di liquori e… ha esagerato con lo scotch.

Sembra una scena da film comico, ma è accaduto davvero. Nella notte tra venerdì e sabato, in Virginia, negli Stati Uniti, un procione è entrato di soppiatto in un negozio di alcolici, ha fatto cadere alcune bottiglie di whisky e si è concesso una “degustazione” notturna piuttosto impegnativa. La mattina dopo, è stato trovato privo di sensi nel bagno, circondato da alcol e cocci di vetro.

Un vero e proprio “ladro mascherato”, come è stato ironicamente definito dagli addetti ai lavori, che si è introdotto nel negozio passando dal soffitto, facendo crollare un pannello e scatenando un caos notturno tra scaffali, bottiglie e pavimenti bagnati di superalcolici.

Un’irruzione da manuale… con finale alcolico

Il furto atipico è avvenuto nella cittadina di Ashland, in Virginia. Secondo quanto riferito dallo staff del negozio, l’animale è riuscito a penetrare all’interno cadendo da una piastrella del controsoffitto, andando a finire proprio nell’area dove erano stoccate le bottiglie di scotch e whisky.

“Ha colpito lo scaffale più basso, quello dove teniamo il whisky”, hanno raccontato i dipendenti. Il risultato è stato un piccolo disastro: bottiglie rotte, liquido versato ovunque e un animale decisamente su di giri.

Nonostante la confusione, il piccolo “malvivente peloso” non è scappato. Dopo la baldoria, è stato ritrovato la mattina seguente, svenuto nel bagno, adagiato tra il cestino e il water, le zampette distese e l’aria visibilmente provata.

Il salvataggio e la sbornia

A intervenire sul posto è stata l’agente del servizio di controllo animali Samantha Martin, che ha immortalato la scena con alcune foto diventate rapidamente virali: il procione, sdraiato a pancia in giù nel bagno, sembra l’emblema perfetto di una serata andata decisamente oltre.

“Personalmente adoro i procioni”, ha dichiarato la Martin. “Sono creaturine buffe. È caduto da una piastrella del soffitto e si è dato alla pazza gioia, bevendo tutto quello che ha trovato”.

Dopo aver recuperato l’animale, Martin lo ha portato al rifugio della contea di Hanover, dove ha trascorso qualche ora di riposo, senza segni evidenti di ferite, ma probabilmente con un bel mal di testa. “Un altro giorno nella vita di un agente di controllo animali, suppongo”, ha commentato con ironia.

Tornato in libertà… e, si spera, più sobrio

Dopo alcune ore di osservazione, il procione è stato dichiarato in buona salute e riportato in libertà, lontano da bottiglie e tentazioni. Il rifugio della contea di Hanover ha voluto ringraziare pubblicamente l’agente Martin per l’intervento rapido e professionale, sottolineando in una nota: “Dopo qualche ora di sonno e nessun segno di lesione (a parte forse una sbornia e qualche cattiva decisione), è stato rilasciato in natura in tutta sicurezza, sperando che abbia capito che introdursi in proprietà private non è la strada giusta”.

Lo sapevi che…?

I procioni sono animali notturni estremamente intelligenti e abili nell’aprire contenitori o accedere a edifici. Hanno un olfatto molto sviluppato e sono attratti da odori forti, come quelli dell’alcol o dei cibi fermentati.

Domande frequenti (FAQ)

I procioni possono bere alcol?

Sì, anche se non è comune. Se trovano alcol accessibile (come bottiglie rotte), possono ingerirlo e subire gli effetti della sbornia, esattamente come gli esseri umani.

È pericoloso per un animale selvatico ubriacarsi?

Sì, può essere pericoloso. Oltre agli effetti dell’alcol, un animale intossicato è più vulnerabile ad altri rischi, come cadute, aggressioni o traffico stradale.

Come è entrato il procione nel negozio?

Si è introdotto dal soffitto, probabilmente da un’apertura nel controsoffitto, facendo crollare una piastrella per accedere al locale.

Cosa è successo dopo?

È stato trovato la mattina dopo, svenuto nel bagno, ed è stato recuperato da un’operatrice del controllo animali. Dopo qualche ora di riposo è stato liberato in natura.

È stato ferito?

No. Secondo quanto riferito dal rifugio che lo ha accolto, il procione non presentava ferite, solo una probabile sbornia.