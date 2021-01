Telefonata tra i due Capi di Stato

Il presidente russo e la cancelliera tedesca hanno discusso al telefono sui vaccini anti Covid-19.

Si è parlato di una cooperazione tra i due Paesi nell’ambito della produzione dei farmaci.

Un portavoce tedesco ha confermato il colloquio.

Vladimir Putin e Angela Merkel hanno parlato al telefono circa la possibilità di produrre insieme i vaccini contro il Covid-19. Lo ha riferito una nota del Cremlino.

«Le questioni di cooperazione nella lotta alla pandemia di coronavirus sono state discusse ponendo l’accento sulle possibili prospettive per la produzione congiunta di vaccini», si legge nella nota.

E ancora: «Si è convenuto che il dialogo su questo argomento proseguirà fra i ministeri della Salute e altre agenzie competenti in materia dei due Paesi».

A tal proposito, un portavoce del governo tedesco si è limitato a confermare che Putin e Merkel hanno parlato delle modalità per contrastare la pandemia.

Russia e Germania hanno discusso anche sulla soluzione della crisi in Ucraina, in particolare per quanto concerne gli accordi di Minsk e le altre intese raggiunte nell’ambito del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina). Secondo il comunicato, Putin e Merkel si sono congratulati a vicenda per le festività di Capodanno e Natale.

Intanto, in Russia un numero che va da 800 mila ad un milione di persone è stato vaccinato contro il coronavirus con il farmaco Sputnik V. Lo ha affermato Aleksandr Gunzburg, direttore del Centro Gamaleya che ha sviluppato il vaccino.

«Il ministero della Salute e Roszdravnadzor (ente di monitoraggio per le prestazioni sanitarie, n.d.r.) stanno effettivamente monitorando tutti gli effetti collaterali, non ne sono stati trovati diversi da quelli elencati nelle istruzioni», ha dichiarato Guntsburg alla stampa locale.