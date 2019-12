Ecco le fragranze più adatte

La prima composizione profumata è stata creata bruciando parti profumate di piante nell’antica Mesopotamia. Fu allora che apparve la parola “profumo”, che significa “attraverso il fumo”. Tra un’ampia gamma di Eau de Toilette e de Parfum, abbiamo scelto quelle, più adatte per la stagione fredda, sia per lui, che per lei, con la composizione a base di note di fumo. Questi aromi purificano e leniscono, riscaldano e creano intimità.

Black Afgano di Nasomatto

Questa fragranza è stata creata dal profumiere Alessandro Gualtieri dopo un viaggio in Olanda e visite a famose caffetterie. Ha cercato di scoprire l’essenza della cannabis e creare un profumo che “allarga” la coscienza. Il liquido nero è mescolato con resine profumate, incenso fumante, cannabis stupefacente, erba bruciata, tabacco essiccato e caffè forte. Il profumo si è rivelato caldo e brillante – con fumo, catrame bollente ed erbe astringenti.

L’incendiaire di Serge Lutens

L’ispirazione per la creazione della fragranza è stata servita da ricordi, saggi autobiografici e analisi della propria vita. Il nome parla da sé e si riflette nella composizione: resine viscose, fumo pungente, asfalto caldo, caffè forte e ambra grigia. Il fumo nell’aroma appare in una varietà di forme: caldo legno che brucia, poi fogliame bruciato amaro e acuto, poi whisky affumicato.

Epupa Mon Amour di Ella K Parfums

L’aroma speziato-legnoso è dedicato all’Africa, che simboleggia per il profumiere Sonya Constant la culla della vita. Gli ingredienti che compongono la fragranza ricreano colori africani, paesaggi e aria calda e fumosa. Le spezie piccanti trasmettono un’immagine ocra del sole. Le radici del vetiver speziato, del balsamo di abete caldo e del legno di guaiaco fumoso incarnano il potere della terra, mentre la fava tonka fritta e il delicato legno di sandalo simboleggiano lo spirito della terra.

Hindu Kush di Mancera

Il profumiere Pierre Montal è stato ispirato dalle montagne Hindu Kush situate al confine tra Afghanistan e Pakistan, dove vive ancora una popolazione indigena con una cultura e una religione distintive. I credi di alcune tribù sono più antichi dell’Islam. Il paesaggio olfattivo di questa zona è trasmesso con l’aiuto di spezie, resine, note legnose, patchouli, legno di guaiaco affumicato e olio di cannabis saturo e amaro-piccante. “Questa è una dedica ai segreti persi sulle cime delle montagne tra cielo e terra. C’è il fascino delle valli speziate e delle erbe d’alta montagna e le note resinose si dissolvono nel nulla. È una fonte di energia per le nostre anime e il rilassamento per i nostri corpi “, afferma Montal.

Botafumeiro di Carner Barcelona

La fragranza fa parte della “Collezione orientale” ed è dedicata al più grande incensiere del mondo, situato nella Cattedrale di San Giacomo a Santiago de Compostela. Il turibolo emana sbuffi di fumo profumato, riempiendo l’aria della cattedrale di un aroma denso e profondo. L’aroma trasmette un senso di presenza nella cattedrale attraverso ingredienti accuratamente selezionati: note calde e vellutate di sandalo, labdano tarry, noce moscata speziata, incenso affumicato e patchouli amaro-terroso.

Lunea di Keiko Mecheri

La fragranza è stata ispirata dall’alba nel deserto della Sierra Nevada, in California. In questo momento, un deserto secco e senza volto prende vita e si riempie di colori vivaci solo per un paio d’ore. Questo lampo luminoso si gioca nell’aroma con l’aiuto di ingredienti contrastanti: fumo amaro e dolci note gastronomiche. Le note affumicate sono trasmesse usando incenso, mirra e un mix di legni preziosi, conditi con delicato marzapane, caramelle e mandarino caramellato.

Kingdom of Dreams di LM Parfums

La fragranza di Kingdom of Dreams è dedicata alla trance, alle emozioni profonde e ai ricordi. Un’ispirazione è stata la luce tremolante di una candela nel silenzio e nel crepuscolo del tempio. La formula del profumo contiene solo note di base e di cuore. Il risultato è stato un aroma profondo, ricco e meditativo con spezie piccanti e incenso yemenita su una base di legno ambrato con cedro caldo, patchouli terroso e un vetiver amaro-piccante.