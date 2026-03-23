La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai segna un dato ormai stabile: il No è al 53,9%, mentre il Sì si ferma al 46,1%.
Il dato si basa su una copertura del 37% del campione, una soglia che consente una lettura più solida rispetto alle prime rilevazioni.
Scrutinio reale: il No supera il 54%
I dati ufficiali dello spoglio confermano e rafforzano la tendenza.
Con 17.894 sezioni scrutinate su 61.533 in Italia:
- Sì al 45,69%;
- No al 54,31%.
Il vantaggio del No supera quindi i nove punti percentuali nei dati reali.
Il dato dall’estero: inversione rispetto al territorio nazionale
Arrivano anche le prime indicazioni dal voto estero, seppur su un campione limitato.
Su 5 sezioni estere scrutinate su 2.207:
- Sì al 51,70%;
- No al 48,30%.
Un dato opposto rispetto all’Italia, ma ancora non significativo per il risultato complessivo.
Instant poll YouTrend: vantaggio confermato
Gli instant poll YouTrend per Sky TG24 indicano una forbice coerente con le proiezioni.
Il No è stimato al 52,5%, mentre il Sì si colloca al 47,5%.
Il dato territoriale: Campania sopra il 69% per il No
Dalle regioni emergono segnali netti.
In Campania, con 1.185 sezioni scrutinate su 5.824, il No raggiunge il 69,09%, mentre il Sì si ferma al 30,91%.
Un risultato che conferma un forte divario territoriale e un contributo decisivo al risultato nazionale.
Il fattore affluenza: elemento chiave del voto
L’andamento del voto è influenzato anche dalla partecipazione.
Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No, ha dichiarato: “Considerando che i colleghi statistici avevano previsto un’affluenza massima del 50% e invece pare che siamo al 60% o sopra, anche sulle proiezioni degli exit poll che fanno questi colleghi, magari ci metterei una tara”.
E ha aggiunto: “Quindi sembra che ci sia una prevalenza del no, ma aspetterei a festeggiare ancora un pochino. Penso che sia, diciamo, coerente con quello che speravamo e con quello che si poteva immaginare, con questo aumento non previsto dell’affluenza”.
Un trend ormai definito
Dai primi exit poll al dato attuale, il quadro si è chiarito.
Il No:
- è avanti in tutte le rilevazioni;
- supera stabilmente il 53%;
- cresce nei dati reali dello scrutinio.
Il Sì resta sotto il 47%, senza segnali di recupero nelle fasi iniziali avanzate.
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