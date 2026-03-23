Le ultime proiezioni

La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai segna un dato ormai stabile: il No è al 53,9%, mentre il Sì si ferma al 46,1%.

Il dato si basa su una copertura del 37% del campione, una soglia che consente una lettura più solida rispetto alle prime rilevazioni.

Scrutinio reale: il No supera il 54%

I dati ufficiali dello spoglio confermano e rafforzano la tendenza.

Con 17.894 sezioni scrutinate su 61.533 in Italia:

Sì al 45,69%;

No al 54,31%.

Il vantaggio del No supera quindi i nove punti percentuali nei dati reali.

Il dato dall’estero: inversione rispetto al territorio nazionale

Arrivano anche le prime indicazioni dal voto estero, seppur su un campione limitato.

Su 5 sezioni estere scrutinate su 2.207:

Sì al 51,70%;

No al 48,30%.

Un dato opposto rispetto all’Italia, ma ancora non significativo per il risultato complessivo.

Instant poll YouTrend: vantaggio confermato

Gli instant poll YouTrend per Sky TG24 indicano una forbice coerente con le proiezioni.

Il No è stimato al 52,5%, mentre il Sì si colloca al 47,5%.

Il dato territoriale: Campania sopra il 69% per il No

Dalle regioni emergono segnali netti.

In Campania, con 1.185 sezioni scrutinate su 5.824, il No raggiunge il 69,09%, mentre il Sì si ferma al 30,91%.

Un risultato che conferma un forte divario territoriale e un contributo decisivo al risultato nazionale.

Il fattore affluenza: elemento chiave del voto

L’andamento del voto è influenzato anche dalla partecipazione.

Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No, ha dichiarato: “Considerando che i colleghi statistici avevano previsto un’affluenza massima del 50% e invece pare che siamo al 60% o sopra, anche sulle proiezioni degli exit poll che fanno questi colleghi, magari ci metterei una tara”.

E ha aggiunto: “Quindi sembra che ci sia una prevalenza del no, ma aspetterei a festeggiare ancora un pochino. Penso che sia, diciamo, coerente con quello che speravamo e con quello che si poteva immaginare, con questo aumento non previsto dell’affluenza”.

Un trend ormai definito

Dai primi exit poll al dato attuale, il quadro si è chiarito.

Il No:

è avanti in tutte le rilevazioni;

supera stabilmente il 53%;

cresce nei dati reali dello scrutinio.

Il Sì resta sotto il 47%, senza segnali di recupero nelle fasi iniziali avanzate.