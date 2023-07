Negli Stati Uniti d'America

In California un uomo, che gestiva un sistema fraudolento multimilionario, asserendo di trasformare il letame di mucca in energia verde, è stato condannato a oltre sei anni di prigione. Lo riporta la CNN.

La vicenda

Ray Brewer, 66 anni, ha rubato oltre 8,7 milioni di dollari agli investitori, come dimostrano i documenti giudiziari tra il marzo 2014 e il dicembre 2019.

La truffa di Brewer consisteva nel convincere gli investitori che avrebbe potuto costruire biodigestori anaerobici – grandi macchine che creano il metano attraverso microorganismi che degradano i materiali biodegradabili – in aziende agricole di diverse contee della California e dell’Idaho, come affermato in un comunicato stampa dell’ufficio dell’avvocato degli Stati Uniti. Questo metano poteva essere “poi venduto sul mercato aperto come energia verde”.

Gli investitori di Brewer avrebbero dovuto ricevere incentivi fiscali e il 66% di tutti i profitti netti come parte del piano. Brewer, nel dettaglio, aveva persino mostrato agli investitori le aziende agricole dove sosteneva di avere costruito le macchine biodigestori e ha “inviato loro accordi di locazione falsificati con i proprietari delle aziende agricole”. E ancora: “Ha anche inviato agli investitori accordi alterati con le banche che facevano sembrare come se avesse ottenuto milioni di dollari in prestiti per costruire i biodigestori”.

Cercando, poi, di apparire come se avesse ottenuto flussi di ricavi, Brewer ha pure spedito agli investitori contratti falsificati con aziende multinazionali, mostrando le foto false dei biodigestori in costruzione.

Dopo aver ricevuto i fondi degli investitori, le autorità hanno dichiarato che l’uomo ha trasferito i soldi su conti bancari aperti a nome di un alias. In alcuni casi, Brewer ha offerto rimborsi provenienti da “soldi appena ricevuti da altri investitori che non avevano autorizzato Brewer a utilizzare i loro soldi in questo modo”.

L’arresto

Dopo che gli investitori si sono resi conto della truffa, Brewer ha assunto una nuova identità e si è trasferito nel Montana. Quando è stato arrestato, Brewer ha cercato di ingannare le autorità, dichiarando che avevano preso l’uomo sbagliato.

Ha anche raccontato agli agenti storie sulla sua esperienza tra i Marines e su come avesse una volta salvato alcuni soldati durante un incendio, bloccando le fiamme con il suo corpo in modo che potessero scappare. Racconti, poi, rivelatisi falsi con lo scopo di “ottenere favori dalle forze dell’ordine”.