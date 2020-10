Le parole del premier Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un messaggio trasmesso all’assemblea annuale della Confederazione Nazionale Artigianato (CNA), ha affermato: «Un grazie all’impegno quotidiano degli artigiani, è da questo spirito che il Paese può ripartire. I mesi passati sono stati una prova difficile per il Paese e a causa del ritmo di crescita del contagio le prossime settimane si preannunciano molto complesse. Non potremo quindi abbassare la guardia».

«Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno avuto la tempestività necessaria – ha aggiunto Conte – Le Pubbliche Amministrazioni possono migliorare nell’aiutare le imprese nella creazione di un contesto adatto agli investimenti».

Il premier ha poi ricordato che «nei giorni scorsi abbiamo varato in Consiglio dei ministri la Legge di bilancio per il 2021. La fase della congiuntura economica è ancora critica e per questo non abbiamo previsto alcun aumento delle imposte. Abbiamo deciso, vista l’incertezza economica, di finanziare un nuovo ciclo di cassa integrazione».

Conte ha anche detto: «Vorrei rivolgervi un appello: il cantiere della nuova Italia è aperto. Uniamo le forze nel segno della fiducia per cambiare l’Italia e per renderla più moderna e più semplice, sempre più in grado di non lasciare indietro nessuno. Le mie porte e quelle dell’intero governo sono sempre aperte per voi».