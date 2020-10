Le parole di Luigi Di Maio

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla festa del Foglio, ha affermato: «Sicuramente sono ore di riflessione europea. Sto sentendo i ministri degli Esteri degli altri Paesi Europei. Belgio e Francia hanno dichiarato i lockdown. L’Italia non è nella parte alta della curva europea. Dobbiamo prendere decisioni per evitare che peggiori. Il prossimo Dpcm sarà più restrittivo, non certo di allentamento delle misure».

A proposito poi del Meccanismo europeo di stabilità (MES), il ministro ha affermato: «Il guadagno non è di 37 miliardi ma di 300 milioni perché questa è la differenza di interessi con il mercato. Abbiamo sempre detto che potevamo accedere al Mes in caso di emergenza di bilancio del Paese quindi se gli italiani non vedono porre questo tema al governo vuol dire che il bilancio dello Stato non è in emergenza».

Di Maio ha sotenuto che sia necessaria una cabina di regia anche con le opposizioni: «è solo un passaggio naturale in un momento del genere in cui abbiamo queste difficoltà».

Infine, in merito alle proteste di queste giorni, il pentatellato ha detto che, coinvolgendo l’opposizione, si riuscirà a fermare quella parte minoritaria del Paese che si sta mettendo in mostra contro forze dell’ordine: «Abbiamo visto che nelle proteste pacifiche dei commercianti viene contestata anche l’opposizione», ha osservato.