L'imprenditore al telefono con il Corriere della Sera

Flavio Briatore, in una conversazione telefonica con il Corriere della Sera dal letto di ospedale, ha confermato quanto detto ieri sera in televisione, a In Onda su La7, da Daniela Santanché: «Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato».

L’imprenditore – ha chiamato lui stesso la giornalista del CorSera – a proposito della positività al coronavirus, ha affermato: «Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…».

Briatore, 70 anni, ha comunque rimarcato di avere «un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto». A un tratto: «Sono entrati due dottori e uno è grande e grosso», motivo per cui ha dovuto riagganciare per poi un’ora dopo scrivere su WhatsApp che è sotto flebo e che non può più parlare. L’esito del tampone, però, non lo avrebbe ancora ricevuto.

Intanto, al Billionaire di Porto Cervo sono stati riscontrati 58 casi di positività al Sars-CoV2 su 87 tamponi. Rispetto ai 63 dichiarati in precedenza, sono stati scorporate cinque schede che erano state accorpate per errore con quelle del famoso locale di Porto Cervo.

E si sono aggravate improvvisamente le condizioni di salute del barman del Billionaire, un uomo di 59 anni ricoverato qualche giorno fa nel reparto malattie infettive dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con i sintomi del Covid-19. L’uomo è stato trasferito nel reparto di rianimazione e sottoposto a ventilazione assistita mediante intubazione endotracheale.