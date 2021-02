C'e' anche il video disponibile sul canale Youtube “ValentinaParisseVEVO”

“Proteggi” è il nuovo singolo di Valentina Parisse

in radio e su tutte le piattaforme digitali già dal 29 Gennaio

È online il videoclip di Proteggi, per la regia di Matteo Montagna

“Proteggi” e’ la nuova canzone di Valentina Parisse

Dopo gli ottimi risultati del precedente singolo “Ogni Bene”, e dopo aver partecipato per la terza volta consecutiva in qualità di giudice allo show musicale “All Together Now” in onda su Canale 5, Valentina Parisse torna con un brano dalle forti emozioni.

“Proteggi” è una canzone nata da un sentire personale, ma è allo stesso tempo un brano dal senso comune, universale.

Questo ultimo anno ha cambiato radicalmente la vita di tutti noi, dandoci la possibilità di guardarci dentro, di rallentare il ritmo frenetico delle nostre giornate, di fermarci a pensare, come mai era stato prima d’ora.

Questo maggior tempo regalato alla riflessione ha però anche evidenziato il senso di solitudine, lo smarrimento, la fragilità ed il bisogno di protezione di ognuno di noi.

La canzone offre una speranza, e senza dubbio regala uno spaccato di luce oltre il buio e l’incertezza del momento.

Una piccola storia quotidiana, lo sguardo di una singola persona rafforzano la sensazione che oggi più che mai siamo tutti, indistintamente, legati ad un destino comune.

“Proteggi” è un brano intenso che conferma ulteriormente lo spessore artistico di Valentina Parisse.

Valentina Parisse, parla del video di “Proteggi”

“Concepire e poi realizzare questo videoclip è stato, per me, particolarmente emozionante – racconta Valentina Parisse – Col regista Matteo Montagna abbiamo parlato a lungo di cosa volessi comunicare attraverso le immagini. Un video ha ragione di essere quando evoca e non quando descrive una canzone, quando provoca emozioni anziché dettarle. ‘Proteggi’ è un brano che racconta le paure, le fragilità e le insicurezze che caratterizzano le relazioni interpersonali, che sentiamo, oggi più che mai, come un bene indispensabile della nostra vita.