Nei pressi di Lipsia

Almeno cinque persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale che ha visto coinvolto un pullman sulla autostrada A9, nei pressi di Lipsia, in Germania, come riportato dall’agenzia DPA che cita fonti della polizia.

Un pullman, gestito da Flixbus, ha perso il controllo e si è capovolto, provocando anche numerosi feriti, almeno venti. L’incidente è avvenuto mentre il pullman era in viaggio tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, diretto a Monaco, e si apprestava a fare una sosta prevista a Lipsia intorno alle 10, come indicato dal quotidiano Bild.

A bordo c’erano due conducenti e 53 passeggeri, per la maggior parte giovani. Per cause ancora da chiarire, il mezzo è uscito fuori strada, si è schiantato contro degli alberi e si è rovesciato. Tra i feriti vi sono entrambi gli autisti. In corso di identificazione le vittime.