È successo in Indonesia.

Un pullman è precipitato in un burrone e almeno 25 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite.

È successo in Indonesia, nei pressi di Pagar Alam, nella provincia di Sumatra Meridionale.

Il mezzo trasportava decine di passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti intrappolati per ore tra le lamiere: è precipitato per circa 150 metri ed è finito in un fiume, probabilmente a causa di un guasto ai freni ma si indaga per chiarire con certezza le cause dell’incidente. Il pullman, prima di cadere nel fiume, ha sfondato il guard rail in cemento.

Dolly Gumara, portavoce della Polizia indonesiana, ha affermato: «Si è schiantato contro la barriera stradale in cemento prima di precipitare. Alcune persone sono ancora intrappolate».

Il mezzo, con a bordo circa 50 persone, era diretto alla capitale provinciale di Palembang, della vicina città di Bengkulu.

I soccorritori stanno cercando altri possibili passeggeri che potrebebero essere stati trascinati via dalla corrente del fiume.

Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

