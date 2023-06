In Australia

Un pullman che trasportava gli invitati a un matrimonio si è ribaltato in una notte nebbiosa in una zona vinicola dell’Australia, uccidendo 10 persone e ferendone 25, secondo quanto dichiarato dalla polizia oggi, lunedì 12 giugno.

Il conducente, di 58 anni, è stato arrestato e trattenuto presso una stazione di polizia di Cessnock, dove sarà incriminato, come affermato dall’assistente commissario Tracy Chapman. Non ha fornito dettagli sulle accuse, compresa la velocità come causa, ma ha detto ai giornalisti che “ci sono informazioni sufficienti per stabilire che ci saranno accuse”.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23:30 in condizioni di nebbia presso una rotatoria su Wine Country Drive nella città di Greta, nella regione della Hunter Valley, nello Stato del Nuovo Galles del Sud, a nord di Sydney.

Gli invitati avevano appena partecipato a un matrimonio presso la tenuta vinicola Wandin Estate e si stavano dirigendo verso il loro alloggio nella città di Singleton. Un invitato ha dichiarato a Seven News che era stata una bella giornata e un matrimonio da favola.

Le 25 persone ferite sono state trasportate negli ospedali tramite elicottero e via terra. Altri 18 passeggeri non sono rimasti feriti.

Il Primo Ministro Anthony Albanese ha ringraziato i soccorritori e ha offerto il supporto del governo alle vittime e alle loro famiglie, dicendo che “le cicatrici mentali non svaniranno. Per una giornata gioiosa come quella, in un luogo bellissimo, terminare con una tale terribile perdita di vite e feriti è così crudele, triste e ingiusto”.

Jay Suvaal, il sindaco di Cessnock, ha definito l’incidente “veramente terrificante”. E ancora: “Siamo una delle principali destinazioni per matrimoni e turismo nella Hunter Valley, e quindi ci saranno persone provenienti da tutto lo stato e il paese che sono state in queste aree e probabilmente hanno fatto cose simili. Credo che ciò provocherà un’ondata di shock nell’intera comunità”. Greta, infatti, si trova nel cuore della regione vinicola della Hunter Valley, un’area pittoresca punteggiata da vigneti e ristoranti.