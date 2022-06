Lo riporta il Newsweek

Anche secondo l’intelligence statunitense la salute di Vladimir Putin è precaria. Lo riporta Newsweek, citando funzionari di alto rango di tre diverse agenzie di intelligence dopo settimane di voci sul cancro del presidente russo.

“Putin è malato“, ha detto un funzionario dell’ufficio del direttore dell’intelligence degli USA, sottolineando, però, che “se morirà presto è una mera speculazione”.

Altri due funzionari, uno della Defense Intelligence Agency e un ufficiale dell’Air Force in pensione, hanno affermato di avere accesso a una valutazione completa dell’intelligence sulla salute di Putin e le prospettive per il leader russo sarebbero “desolanti”. Tale valutazione supporta la teoria secondo cui il leader del Cremlino è scomparso dalla scena mondiale per gran parte del mese di aprile perché era in cura per il cancro “avanzato”.

“Putin è malato? Assolutamente sì”, ha detto l’ufficiale in pensione dell’Air Force. “Ma non dobbiamo permettere che l’attesa della sua morte guidi azioni proattive da parte nostra. Un vuoto di potere dopo Putin potrebbe essere molto pericoloso per il mondo”, ha aggiunto.

Inoltre, sempre l’intelligence sostiene che Putin sia sempre più paranoico e sarebbe sopravvissuto anche a un tentativo di omicidio a marzo: “L’autorevolezza di Putin è forte ma non più assoluta – ha detto uno degli alti ufficiali dell’intelligence – le tensioni all’interno del Cremlino non sono mai state così intense durante il suo governo, tutti avvertono che la fine è vicina”. I funzionari hanno anche avvertito che, giacché Putin sia sempre più isolato, è più difficile l’accesso a informazioni credibili. Ciò perché Putin ha sempre meno incontro con i leader stranieri e, quindi, ci sono meno opportunità di conoscere le sue condizioni.

Infine, le fonti hanno anche affermato che, dopo un’apparizione televisiva ad aprile – in cui il leader russo afferrava goffamente il tavolo durante un incontro con il suo ministro della Difesa – l’intelligence avrebbe comunicato alla Casa Bianca che Putin è malato ed “è molto probabile che stia morendo”.