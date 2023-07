Le parole del presidente degli USA

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha incontrato oggi, giovedì 13 luglio, i leader dei Paesi Nordici.

“Putin ha perso la guerra”

In Finlandia, in conferenza stampa, Biden ha affermato: “Non credo che la guerra in Ucraina possa continuare per anni, non credo che la Russia possa mantenerla per sempre”. Anche perché “Putin ha già perso la guerra e ora ha un problema: capire in che modo concluderla. Potrebbe farlo domani, dicendo che la guerra è finita. Non ha nessuna possibilità di vincere”.

Ucraina nella NATO

Joe Biden ha assicurato che l’adesione dell’Ucraina alla NATO “è solo questione di tempo”, ma nessun Paese può entrare nell’Alleanza mentre si trova in stato di guerra perché “ciò garantirebbe di ritrovarsi in una terza guerra mondiale. Quindi non si tratta del fatto se l’Ucraina debba entrare o meno nella NATO ma quando, e lo farà”.

Armi nucleari

Biden è certo: “Non esiste alcuna reale possibilità che la Russia faccia ricorso alle armi nucleari in Ucraina”.

Il presidente degli USA ha ribadito, poi, sicuro che la guerra non potrà trascinarsi troppo a lungo “per due motivi”: “Primo, non credo che la Russia possa rimanere indefinitamente sul piede di guerra in termini di risorse e capacità; e secondo, arriverà il momento in cui il presidente Putin deciderà che non è nell’interesse economico o politico della Russia continuare il conflitto”.