Il bollettino medico

Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità Ospedaliera di Terapia Intensiva Generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha informato sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato per una polmonite da Covid-19.

Zangrillo ha comunicato che l’ex premier «è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi».

Da registrare oggi l’appello di Maurizio Gasparri a «militanti, dirigenti politici, giornalisti e anche avversari». Il responsabile degli Enti Locali di Forza Italia, infatti, ha invitato «chi vuole bene» a Berlusconi di lasciarlo in pace. L’obiettivo è «che possa affrontare questo problema come lo hanno fatto tutti gli italiani che sono stati colpiti dal virus. Mi auguro anche che le modalità dell’infezione siano meno invasive, così come ci dicono anche i medici».

Gasparri ha anche detto di nutrire «grande affetto nei confronti del presidente Berlusconi e tanta riconoscenza per gli sforzi che fa. Anche l’altro giorno, quando già aveva i sintomi del Covid ha telefonato e parlato di questioni di merito con i nostri candidati ed iscritti: e questo dimostra la generosità dell’uomo, che sicuramente si riprenderà».

Infine, sempre oggi c’è stata la notizia della positività al coronavirus anche della figlia Marina Berlusconi.