È naturale che nella vita familiare e di coppia emergano di tanto in tanto dei problemi. Grazie ad alcune strategie positive è però possibile risolverli con successo, per ritrovare la serenità domestica. Vediamo allora alcuni consigli per migliorare la vita familiare che funzionano davvero.

1. Comunicare all’interno della coppia

Una buona comunicazione è essenziale perché la coppia funzioni. Esprimere onestamente i propri sentimenti e le proprie idee è la chiave per rimanere uniti e lavorare insieme per una relazione soddisfacente. Quando insorge un problema, per esempio, meglio parlarne e cercare insieme una soluzione. Se lo si ignora rischia infatti di ingigantirsi e portare nel lungo termine a risentimenti e frustrazioni difficili da dimenticare. Parlando apertamente di ciò che si desidera e delle proprie aspirazioni, entrambi i partner possono collaborare attivamente per creare una vita familiare felice e stabile.

2. Relazioni aperte

Per alcune coppia il cambiamento portato da una relazione aperta potrebbe essere l’ideale per rafforzare l’amore tre i due partner. Ora che i tabù su questo argomento stanno diminuendo, molti capiscono che una relazione aperta non significa amarsi meno. Perché funzioni servono infatti grande fiducia e rispetto reciproci.

Alcuni provano questo tipo di relazione facendo incontri casuali in locali o bar, oppure coinvolgendo conoscenti per scambi di coppia. L’opzione di gran lunga più popolare sono comunque i siti di incontri con scambisti, pensati apposta per connettere persone che hanno o cercano relazioni aperte. Quando si confrontano le diverse opzioni è importante tenere a mente la sicurezza e la privacy dei diversi servizi in linea. È anche bene scegliere una piattaforma con un numero di utenti medio-alto, per trovare proprio la coppia giusta per uno scambio. Nel creare un profilo è importante specificare che si cerca uno scambio, e quale tipo di incontro si preferisce. Utilizzando i filtri si possono poi selezionare coppie e persone adatte agli appuntamenti desiderati, concordando con il partner e comunicando in chat con gli altri utenti per definire i dettagli.

3. Trova un consulente matrimoniale

Quando i problemi sembrano ormai difficili da risolvere senza aiuto esterno può essere utile rivolgersi a un consulente matrimoniale. Questi esperti favoriranno un dialogo più positivo tra le due persone coinvolte, cercando di arrivare al cuore dei conflitti per tentare di risolverli. Può essere difficile, infatti, capire da soli che cos’è che produce tensione all’interno della coppia.

Si può trattare per esempio dello stress legato a un periodo di disoccupazione, oppure frustrazioni per un’iniqua distribuzione dei lavori domestici, o ancora insoddisfazioni riguardanti la vita intima della coppia. In altri casi, sono presenti in uno o entrambi i partner insicurezze o comportamenti che danneggiano il rapporto, e che un consulente può aiutare a modificare in meglio.

4. Cercare nuove emozioni insieme

Molto spesso i problemi emergono perché, nel tempo, la relazione diventa monotona e sempre uguale giorno dopo giorno. In questo caso, cercare nuove emozioni ed esperienze insieme può contribuire a risvegliare l’amore all’interno della coppia. Un’idea, come già accennato, è quella di provare incontri per scambisti in una relazione aperta. È anche possibile introdurre cambiamenti in altre aree, come stabilire una sera a settimana nella quale uscire insieme per un appuntamento romantico che spezzi la routine quotidiana. Un’altra idea che funziona spesso è dedicarsi una vacanza di coppia, per esplorare insieme paesaggi differenti e ritrovare un senso di novità e scoperta. Un weekend nella romantica Parigi, oppure una settimana bianca sono ottime idee per rilassarsi e divertirsi insieme, ritrovando la gioia di condividere il tempo con chi si ama.

Come abbiamo visto, i modi per lavorare insieme al proprio partner e migliorare una relazione sono tanti. Con impegno e una comunicazione aperta e onesta la maggior parte dei problemi si possono risolvere, imparando così a vivere insieme in armonia per una vita familiare felice.