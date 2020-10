Intanto dobbiamo spiegare cosa è una VPN per poi identificare cosa sia meglio cercare per avere degli ottimi risultati.

La VPN non è altro che l’acronimo di Rete Privata Virtuale (Virtual Private Network) quindi è una rete che serve per connettersi a internet in anonimato che garantisce come prima cosa la sicurezza della navigazione e inoltre blocca qualsiasi male intenzionato che ha voglia di conoscere i tuoi dati sensibili.

Generalmente viene utilizzata per le connessioni fuori dalla propria rete domestica o di ufficio con l’utilizzo di rete Wi-Fi sconosciute, private o pubbliche che siano.

Con le VPN è possibile proteggere la propria connessione alla rete estranea ma offre anche un altro vantaggio da non sottovalutare, permette di camuffare il proprio indirizzo IP, ciò può garantire anche di superare eventuali blocchi imposti da alcuni siti web.

Quindi una Rete Privata Virtuale fa da tramite tra il computer utilizzato dall’utente per connettersi alla rete Wi-Fi estranea e i siti web, permettendo di occultare la propria identità e proteggendo il traffico sia in entrata e in uscita. La connessione, in questo modo risulterebbe come proveniente da un altro indirizzo IP e addirittura anche da un’altra città o stato.

Nascondi il tuo indirizzo IP

L’offuscamento del tuo IP è fondamentale per conservare l’anonimato online. Una VPN garantisce che la città e il paese dove vivi oltre alla cronologia dei tuoi don non sia collegata alla tua identità.

L’offuscamento del tuo IP è fondamentale per conservare l’anonimato online. Una VPN garantisce che la città e il paese dove vivi oltre alla cronologia dei tuoi don non sia collegata alla tua identità. Naviga in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche

Una VPN crittografa i tuoi dati online e ti aiuta a proteggere i tuoi dati personali quando utilizzi connessioni Wi-Fi pubbliche.

Una VPN crittografa i tuoi dati online e ti aiuta a proteggere i tuoi dati personali quando utilizzi connessioni Wi-Fi pubbliche. Accedi a siti Web bloccati

Collegandoti a un server VPN situato in un paese diverso è possibile sbloccare siti Web bloccati. In molti paesi, l’accesso a vari siti Web è limitato a causa della crescente censura su Internet o del blocco geografico.

Collegandoti a un server VPN situato in un paese diverso è possibile sbloccare siti Web bloccati. In molti paesi, l’accesso a vari siti Web è limitato a causa della crescente censura su Internet o del blocco geografico. Risparmia quando fai shopping online

Con una VPN, puoi approfittare di migliori offerte online. Puoi risparmiare sugli acquisti in abbonamento, sulle prenotazioni di biglietti aerei e sul noleggio di veicoli.

Una volta capito in linea generale di cosa si tratta quando si parla di VPN bisogna capire quali caratteristiche prendere in considerazione per scegliere la nostra VPN ideale.

Se hai deciso di utilizzare una VPN significa che hai necessità di proteggere la tua connessione internet e/o di occultare il tuo indirizzo IP anche da casa o lavoro.

A questo punto devi prendere in considerazione alcuni semplici fattori.

Numero dei server

Il server è il computer al quale ci si collega durante la navigazione e per quanto riguarda le VPN queste ne hanno diversi per permettere l’anonimato e bypassare dei limiti imposti dal sito o a livello regionale/statale.

Le VPN permettono la continua connessione da un server ad un altro, se la rete ha pochi server non può garantire una gran velocità di comunicazione. Quindi di norma ce una VPN possiede più server offre maggiore velocità e migliori prestazioni della connessione.

Posizione dei server

Di solito i servizi VPN offrono server posizionati in diverse parti del mondo in modo da poter modificare l’indirizzo IP che viene visualizzato dall’esterno. Quindi se il nostro obiettivo è quello di oltrepassare dei blocchi regionali dobbiamo studiare bene la geografia dei server per non ottenere ciò che desideriamo.

Costo

Nel mercato delle Reti Private Virtuali (VPN) ci sono due macro categorie: le VPN gratuite e le VPN a pagamento. Gli abbonamenti gratuiti il più delle volte impongono dei limiti sulla quantità di traffico mensile, bloccando quindi il servizio al superamento del plafond. Per quanto riguarda le VPN a pagamento, accertati che la qualità del servizio offerto sia appropriata al prezzo proposto.

Raccolta informazioni

Esistono delle VPN, che di norma sono quelle con abbonamenti gratuiti, che inseriscono tra i servizi offerti la raccolta di informazioni anonime sulle operazioni che l’utente svolge in linea durante la connessione, anche se il servizio ha solo uno scopo pubblicitario e/o di profilazione è sempre meglio evitare se si ha intenzione di utilizzare dati sensibili e delicati durante la connessione.

Protocollo di cifratura

Per quanto riguarda i protocolli la questione è molto complessa, ma tra quelli esistenti, SSTP, IPsec, IKEv2 e OpenVPN, se ciò che si cerca è la sicurezza di connessione e la velocità di comunicazione, i più richiesti sono IKEv2 e OpenVPN.