In una dinamica di creazione di ricchezza finanziaria, introdurre Bitcoin in particolare e, in generale, criptovalute, nella propria strategia di creazione di ricchezza, potrebbe rivelarsi la migliore decisione per un investitore che ci sa fare. Infatti, nonostante una immagine ancora contrastante nell’opinione pubblica, nessun’altra asset class può vantarsi di aver registrato negli ultimi anni una crescita così forte, se non addirittura folgorante.

Tuttavia, queste cifre impressionanti non devono farci perdere di vista una semplice realtà, ovvero che nessuno conosce il futuro. In altre parole, non si può fare come nel film “Ritorno al futuro” e scommettere con la sicurezza di avere già vinto essendo a conoscenza di ogni possibile risultato. Purtroppo, nella vita reale, regna solo l’incertezza, la vaghezza e una forma di scommessa su un futuro, mai scritta in anticipo. Questo è anche il motivo per cui le normative sulla promozione dei prodotti di investimento impongono alcune note legali.

Quindi, visto che, come noto, le passate performance relative a Bitcoin e criptovalute non devono condizionare quelle che sono ancora da venire e dato che nessuno è in possesso del celebre Almanacco di Ritorno al futuro, è sempre opportuno, rimanere con i piedi ben ancorati a terra.

Tuttavia, è assolutamente indiscutibile che Bitcoin e le altre criptovalute, siano sempre più entrate a far parte di quelle proposte che gli investitori reputano interessanti così come attestato da siti affidabili quali https://bitcoinup.io/it. Ovvero, su Bitcoin e sulle altre criptovalute, l’attenzione è notevolmente accresciuta.

, gli italiani hanno sempre avuto una naturale tendenza a collocare parte del loro patrimonio in prodotti di investimento, sia per cercare rendimenti, sia per garantire la loro vecchiaia, ma, anche, per fare degli ottimi investimenti. Non per nulla, la gran parte degli italiani risulta essere attiva in attività finanziarie oppure immobiliari. In altre parole, su 1.000 euro di reddito, gli italiani, in media, investono 160 euro in assicurazioni sulla vita, immobili e via dicendo.

Tuttavia, la redditività di questi prodotti di investimento, specialmente negli ultimi tempi, ha avuto la tendenza a ridursi a dismisura! E siccome, come si è soliti asserire, il peggio non ha mai fine, i tassi, in particolare dei conti bancari e degli investimenti cosiddetti “sicuri”, sono diminuiti così tanto da diventare inferiori all’inflazione. Risparmiare in questo modo, quindi, non risulta essere più redditizio. Di conseguenza, per migliorare la personale strategia di investimento, è bene prendere in considerazione Bitcoin e le altre criptovalute.

Difatti, in queste condizioni sfavorevoli, non sorprende affatto che un investitore stia cercando nuovi approcci di gestione patrimoniale e nuovi prodotti su cui investire. In questa ottica, Bitcoin e criptovalute possono soddisfare i parametri di ricerca di un investitore del ventunesimo secolo.

Ovviamente, in tutto ciò, è sempre opportuno attenersi ad una serie di regole, alcune delle quali sono universali e altre sono di buon senso. Non a caso, vi sarà chi sosterrà che investire in Bitcoin e criptovalute, oggi è la garanzia di un certo arricchimento nel medio termine, mentre altri affermeranno che l’intero ecosistema è solo una bolla pronta a esplodere e che è opportuno stare il più lontano possibile.

Infatti, come accade non di rado nella vita, la realtà è spesso contrastata e, perciò, ognuno dovrà trovare la propria posizione in un settore che rivoluzionerà i nostri usi, ricco di opportunità, ma, anche, a volte complesso da comprendere. Perciò, sarà bene sempre che gli investitori di Bitcoin e criptovaluta, si vadano ad attenere alla regola numero 1, ovvero quella che indica di avere un piano.

Andando a concludere, seppure potrebbe essere considerato superfluo il voler sottolineare l’importanza di avere un piano, tuttavia, anche per gli investitori di Bitcoin e criptovaluta, vale la regola per la quale non è mai suggerito avventurarsi in un percorso senza sapere esattamente dove si vuole andare!