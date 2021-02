Lazio, Lombardia e Campania le regioni in cui si gioca di più

In Italia, come in tanti Paesi del mondo, le scommesse sportive sono un hobby molto apprezzato e diffuso. Ogni Stato ha ovviamente i suoi sport must, che per lo Stivale è, come si può immaginare, il calcio che conta infatti il 60% dei 170 milioni di euro spesi in scommesse dagli Italiani. Negli ultimi anni il settore delle scommesse ha segnato numeri in aumento un po’ in tutte le Regioni: i più amanti delle puntate sono comunque i Laziali, seguiti poi da Lombardi e Campani. Le città dove si scommette di più sono, di conseguenza, i capoluoghi delle tre Regioni in questione.

In crescita è anche il settore delle scommesse online, che ha fatto, come si può facilmente immaginare, un boom nel 2020. Il giro d’affari di questa parte di mercato segna un aumento minimo ma stabile ogni anno che passa, questo perché probabilmente, in generale, si è connessi a Internet sempre di più (si calcola che le persone siano connesse per 1/3 del proprio tempo). Dedicarsi alle scommesse sportive nella modalità online è molto comodo: lo si può fare, infatti, a proprio piacere a qualunque ora e da qualunque luogo, grazie ai device mobili.

Chi sono gli scommettitori italiani?

Secondo quanto emerso da uno studio, lo scommettitore medio italiano è 9 volte su 10 di sesso maschile, e ha un’età che compresa fra i 25 ed i 34 anni per il 29% dei casi e fra 35-44 anni per il 24%. Il fatto che gli scommettitori abbiano un’età che è compresa in queste fasce d’età è probabilmente determinato dal fatto che queste persone si destreggiano di sicuro con più agilità nell’utilizzo di internet e sono più aggiornate in tempo reale su news provenienti dal mondo dello sport. I restanti fan delle scommesse, cioè quelli con un’età compresa fra i 45 e i 54 anni sono infatti solo il 17%, quelli fra i 18 e i 24 anni il 19%, mentre gli over 55 solamente l’11%.

Per quanto riguarda il momento in cui si scommette, pare che il picco di puntate lo si ha subito prima dei match sportivi, quindi nella maggior parte dei casi durante il weekend e negli orari dal pomeriggio per chi è solito scommettere nelle sale da gioco, la sera e la notte per gli utilizzatori del web.

Le scommesse live: la novità del settore

Il nuovo rivoluzionario modo di scommettere sono quelle che si definiscono ormai comunemente le scommesse live. Si tratta di puntate che possono essere fatte durante i match stessi, nel momento in cui le sorti della partita sono già in ballo. Questa tipologia di scommesse online è per chi ama muoversi d’istinto e cerca emozioni uniche.

Il coinvolgimento, infatti, è immediato e non mancano adrenalina e quel pizzico di paura. Scommettere in questi termini è un po’ come essere dei tecnici a bordo campo che danno il proprio giudizio sulla partita e fanno live il proprio pronostico da esperti.