A Quartu Sant’Elena, in Sardegna, un uomo di 49 anni, Diego Carta, ha aggredito con uno spiedo la sorella 69enne, Luisa. La donna è in gravissime condizioni, anceh se stazionarie.

Il fattaccio è avvenuto ieri, martedì 9 marzo, poco prima delle 20: una lite in un’abitazione di via Mercadante. La donna, ex assessore al Comune di Quartu, è stata trafitta con uno spiedo e colpita con un’anfora a mani nude, ed è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. La prognosi è riservata.

Il fratello della vittima, già noto alle forze di Polizia, è rinchiuso nel carcere di Uta con l’accusa di tentato omicidio. Non si conoscono, al momento, le cause che hanno portato alla lite e, quindi, all’aggressione. Si è appreso, però, che il 49enne stava attraversando un periodo di disagio emotivo e psicologico.

Dopo l’aggressione, l’uomo ha chiamato il 113 e ha confessato. Sul posto sono poi arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato d’urgenza la donna in ospedale.

Le indagini sono condotte dagli agenti del Commissariato di Quartu e dagli investigatori della Squadra mobile.