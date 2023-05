In provincia di Perugia

Quattro giovani hanno perso la vita in due incidenti stradali separati avvenuti nella provincia di Perugia, in Umbria, nelle ultime ore.

Il più grave di questi incidenti si è verificato nelle prime ore del mattino sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, precisamente a Torricella di Magione, dove tre dei quattro giovani a bordo di un’auto hanno perso la vita. Per cause in corso d’accertamento, la loro auto è finita fuori strada e si è ribaltata.

Come riportato su PerugiaToday, il ragazzo ferito è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Inoltre, sarà dispota l’autopsia sul conducente dell’auto, una delle vittime.

Il sindaco di Magione, Chiacomo Chiodini, ha scritto su Facebook: “Un drammatico incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle all’altezza dell’uscita di Torricella di Magione ha tolto la vita stamattina all’alba a tre giovani. Non si conosce ancora l’identità dei ragazzi, anche se sembra escludersi si tratti di persone del posto. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Un sentito ringraziamento ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al personale sanitario intervenuto. La comunità di Magione, commossa e sconvolta da quanto avvenuto, si stringe attorno alle famiglie coinvolte”.

L’altro incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte a Gubbio, sulla Strada Statale 219, dove il conducente dell’unico veicolo coinvolto ha perso la vita: aveva 26 anni. L’auto è precipitata da un cavalcavia.