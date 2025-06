Tra Frosinone e Torrice

Nella notte tra il 20 e il 21 giugno, la strada regionale Variante Casilina, tra Frosinone e Torrice, è stata teatro di una tragedia che ha sconvolto due comunità. Intorno alle 2:30, un violentissimo scontro frontale tra un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes Station Wagon ha causato la morte di quattro uomini: Franco Ricci, 71 anni, Maurizio Arduini, 65 anni, Danilo Cantagallo, 31 anni, e Gianni Fiacco, 25 anni. L’impatto, descritto come devastante, non ha lasciato scampo alle vittime, tutte decedute sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale, che hanno chiuso il tratto per diverse ore per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Le vittime

Le quattro vittime, tre residenti a Frosinone e una a Torrice, erano figure stimate nelle loro comunità. Danilo Cantagallo, 31 anni, era un volto noto nel capoluogo ciociaro. Diplomato all’Istituto Leonardo da Vinci, viveva nel quartiere Pescara e lavorava presso l’azienda Tagliaboschi, specializzata in imballaggi industriali. La sua vera passione, però, era il calcio a 5: Danilo era il capitano della squadra Eagles Frosinone, conosciuto con il soprannome “Gaucho” e amato per la sua leadership in campo, dove indossava la maglia numero 3.

Accanto a lui, sull’Alfa Romeo 147, viaggiava Gianni Fiacco, 25 anni, originario di Pofi ma residente a Torrice. Impiegato in un’impresa edile, Gianni era un appassionato di rally e aveva contribuito all’organizzazione del Rally delle Terre di Argil, un evento che aveva toccato anche Torrice. Il sindaco di Torrice, Alfonso Santangeli, lo ha ricordato così: “Una tragedia che lascia senza parole. Torrice perde un ragazzo straordinario, generoso, sempre pronto a mettersi in gioco per gli altri.”

Sulla Mercedes, invece, si trovavano Franco Ricci, 71 anni, originario di Ceprano ma residente a Frosinone, e Maurizio Arduini, 65 anni, anche lui del capoluogo ciociaro.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto su un tratto particolarmente trafficato della Variante Casilina, noto per la sua pericolosità, soprattutto nelle ore notturne. Secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente, riducendo entrambi i veicoli a un ammasso di lamiere. Tra le ipotesi al vaglio delle autorità, si considera un possibile sorpasso azzardato o l’alta velocità come cause dello scontro. I carabinieri stanno conducendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le vittime dalle lamiere. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per salvare i quattro uomini.

Lutto cittadino e cordoglio delle autorità

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali delle vittime, un gesto per permettere alla comunità di unirsi nel dolore. “Erano persone conosciute e stimate nelle comunità di Frosinone e Torrice. La loro scomparsa improvvisa lascia un vuoto incolmabile nei cuori delle loro famiglie e di tutti noi” ha dichiarato Mastrangeli. “In questo momento di profondo lutto, esprimo a nome dell’intera amministrazione comunale di Frosinone e di tutti i Frusinati le più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa immane tragedia”. La bandiera del Comune sarà esposta a mezz’asta, e tutte le feste e le manifestazioni previste nel capoluogo sono state annullate fino al giorno delle esequie.

Foto: Corriere della Sera.