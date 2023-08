Il testo del messaggio

Domani, venerdì 25 agosto, altri 32.850 percettori del reddito di cittadinanza riceveranno dall’INPS l’SMS che comunica lo stop della ricezione del sussidio.

“Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Rdc. Dal 1° settembre parte la nuova misura Supporto Formazione e Lavoro. Info e Faq sui siti Inps e Ministero Lavoro”.

L’SMS sarà ricevuto da 32.850 percettori ritenuti occupabili, cioè senza componenti disabili, minori o over 60 in famiglia e non presi in carico dai servizi sociali, che, pertanto, avranno l’assegno sospeso da settembre dopo la fruizione di sette mesi nel 2023.

Diego De Felice, direttore centrale della comunicazione INPS, intervenuto ad Agorà Estate, su Raitre, ha spiegato: “La legge prevede la cessazione del reddito cittadinanza dopo 7 mensilità nel 2023” e “a luglio sono stati 159mila i nuclei che hanno ricevuto questo sms, da domani verrà comunicato a chi ha la settima mensilità in agosto e saranno 32.850 nuclei”.

“A dicembre altri SMS”

“Mano mano da qui a dicembre ne arriveranno altri per circa 40mila. Quindi alla fine saranno 240mila i nuclei ai quali verrà comunicata la sospensione del reddito di cittadinanza”, ha aggiunto.

“Le persone a cui arriva questo sms devono andare sul sito dell’INPS e fare la domanda, se lo ritengono, per la misura che si chiama ‘supporto formazione lavoro”, ha proseguito De Felice, precisando che “i cosiddetti occupabili possono essere avviati e accompagnati verso un percorso lavorativo”.

Questi ultimi “atterrano quindi sulla piattaforma INPS, attiva dal 1° settembre” e “questo sistema a crea la possibilità di avviarsi verso un’attività lavorativa o poter utilizzare dei corsi di formazione professionalizzanti durante i quali si arriva ad avere un beneficio di 350 euro”.

“Circa i tre quarti delle persone che avevano il reddito di cittadinanza – ha concluso – lo mantengono e lo continueranno a percepire fino al 31 dicembre. Poi potranno fare la domanda di assegno di inclusione”.