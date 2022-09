L'annuncio del nuovo monarca

Re Carlo III ha proclamato un giorno festivo in tutto il Regno Unito nel giorno del funerale della madre, la regina Elisabetta II.

Il nuovo re ha confermato l’ordine in una cerimonia a Londra durante la quale è stato proclamato monarca e ha dichiarato: “Nell’accettare le responsabilità mi sforzerò di seguire l’esempio che mi è stato dato” dalla regina “nel mantenere diritto e costituzione, e nel cercare pace e prosperità”.

La data dei funerali di stato della regina non è stata ancora annunciata.

Elisabetta III, la monarca più longeva della storia del Regno Unito, è morta pacificamente giovedì scorso, di pomeriggio, nella sua tenuta scozzese di Balmoral.

I funerali di stato della regina dovrebbero aver luogo tra meno di due settimane presso l’Abbazia di Westminster, con la data esatta ancora da confermare da Buckingham Palace.

L’Abbazia di Westminster è la chiesa storica dove vengono incoronati i re e le regine della Gran Bretagna, compresa l’incoronazione di Elisabetta III nel 1953 e dove sposò il principe Filippo nel 1947, morto lo scorso anno all’età di 88 anni.

I capi di stato di tutto il mondo saranno invitati a unirsi ai membri della famiglia reale per ricordare la vita e il servizio della regina. La cerimonia funebre sarà trasmessa in televisione e parteciperanno anche gli alti politici britannici e gli ex primi ministri.