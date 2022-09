L'indiscrezione

La regina Elisabetta III sarebbe morta a causa dei traumi riportati dopo una caduta accidentale. Lo riporta Il Messaggero, citando fonti vicine alla Famiglia Reale britannica.

Nel quotidiano si legge: “Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della sovrana, i medici che l’assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale. La notizia è stata fatta trapelare per gradi, prima annunciando la rinuncia di Elisabetta a tenere una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato e poi con l’ammissione che lo staff medico era ‘preoccupato’ per la sua salute”.

A proposito del luogo di sepoltura della monarca britannica, le ipotesi sono due: “Non si sa ancora se raggiungerà suo padre, sua madre e sua sorella Margaret nella KingGeorge VI Memorial Chapel – scrive sempre Il Messaggero – o se invece sarà deposta accanto al marito Filippo, nel Royal Vault”.