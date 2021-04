La triste storia dal Regno Unito

Nel Regno Unito una donna ha raccontato il dramma di avere trovato il figlio di 11 anni morto nel suo letto mentre cercava di svergliarlo per andare a scuola. Ne parla il Mirror.

Il bambino «premuroso» e «sportivo» di Kimberley Shepherd Liam – il suo unico figlio – è misteriosamente deceduto nel sonno nella casa di famiglia a Weston-super-Mare, nel Somerset, il 23 marzo scorso.

La mamma ha raccontato che suo figlio era «il motivo per cui mi svegliavo ogni giorno» e fatica a pensare a una vita senza di lui: «Era l’amore della mia vita, la mia anima gemella, eravamo solo noi due da quando è nato e l’ho cresciuto da sola».

E ancora: «Aveva ctanti amici e parenti che lo amavano e si prendevano cura di lui. Era così popolare… tutto questo è così ingiusto per un ragazzo di 11 anni. Il dolore è insopportabile».

Kimberley ha raccontato che «Liam è morto nel sonno e il motivo è ancora sconosciuto, l’ho trovato così dopo averlo svegliato per andare a scuola».

Liam «voleva diventare un poliziotto e amava aiutare gli altri, sono e sarò sempre orgoglioso di lui». L’anno scorso ha anche partecipato a una maratona per sostenere l’NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, ente di beneficenza che opera nel campo della protezione dei minori nel Regno Unito).

Liam «comprava cibo da donare alle persone vulnerabili, preparava torte e stava organizzando una lotteria per raccogliere i fondi per Winston Wish (associazione di beneficenza che si occupa di minori, n.d.r.) prima di morire».

La gente di Weston, distrutta dalla notizia, ha apposto nastri d’oro e distintivi in giro per la città per ricordare il bambino. La madre ha detto: «Voglio che il suo volto e il suo nome siano ovunque, per sempre».

Una pagina GoFundMe ha raccolto più di 18mila sterline (circa 20mila euro) per coprire le spese funebri e sostenere la donna.