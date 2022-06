Viaggio di oltre 600 chilometri

“Trapianto a 300 all’ora” grazie alla “super car Lamborghini Huracàn della Polizia”, che dall’ospedale Niguarda di Milano ha trasportato un rene da impiantare “a oltre 600 chilometri di distanza”, nel Lazio.

La missione è stata documentata con foto su Facebook dall’Asst Grande Ospedale Metropolitano del capoluogo lombardo: “Il contenitore con dentro il rene, prelevato grazie all’impiego della chirurgia robotica, è stato consegnato dall’equipe della Chirurgia Generale e dei Trapianti alla squadra della Polizia di Stato”, si legge sul post.

I complimenti del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “La squadra di Chirurgia generale e dei Trapianti dell’ospedale di Niguarda consegna alla Polizia di Stato il rene, prelevato grazie all’impiego della chirurgia robotica, da far arrivare con urgenza ad un paziente che si trova a 600 km di distanza – ha scritto il presidente della Regione, ripostando le immagini del bolide in livrea azzurra e bianca con fascia tricolore – Complimenti ai nostri chirurghi, alla Polizia di Stato e ai donatori di organi: un grande lavoro di squadra per una vita in più”.

Letizia Moratti, assessore al Welfare, ha commentato: “Le competenze e la prontezza nell’essere subito operativi da una parte, le straordinarie opportunità della tecnologia e dell’evoluzione motoristica dall’altra. Il risultato? Una vita salvata attraverso l’espianto di un rene da donatore vivente grazie all’impiego della chirurgia robotica e alla professionalità dell’équipe di Chirurgia dei trapianti diretta dal professor Luciano De Carlis. l’ospedale di Niguarda di Milano si conferma ancora una volta centro di eccellenza sul fronte espianti-trapianti: grazie a tutte le persone impegnate in questo intervento, grazie alla Polizia di Stato e alla straordinaria generosità di chi compie il gesto della donazione”.