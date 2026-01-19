Sicurezza alimentare e tutela degli animali: attenzione a un lotto specifico di mangime per cani

Hai acquistato crocchette per cani Radames da 10 kg nei supermercati Eurospin? Se la risposta è sì, è importante verificare subito il lotto. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo ufficiale di un lotto di mangime per cani a marchio Radames a causa della presenza di aflatossina B1 oltre i limiti di legge.

L’avviso, pubblicato il 9 gennaio, invita i proprietari a non utilizzare il prodotto, sospendere immediatamente la somministrazione e restituirlo al punto vendita per ottenere rimborso o sostituzione. Una misura precauzionale che riguarda un rischio chimico potenzialmente serio, soprattutto se l’esposizione si protrae nel tempo.

Non si tratta di un allarme generico, ma di un richiamo mirato, che coinvolge un lotto preciso e una confezione specifica, già ritirata dal mercato.

Qual è il prodotto richiamato

Il richiamo riguarda crocchette per cani a marchio Radames, vendute nei supermercati Eurospin, con le seguenti caratteristiche:

Confezione: sacco da 10 chilogrammi

Marchio: Radames

Lotto: 5286

Produttore: Gheda Mangimi S.r.l.

Motivo del richiamo: presenza di aflatossina B1 oltre i limiti consentiti

Il provvedimento è stato adottato a seguito di controlli ufficiali, che hanno rilevato il superamento delle soglie previste dalla normativa europea in materia di mangimi per animali.

Cos’è l’aflatossina B1 e perché è pericolosa

Le aflatossine sono tossine naturali prodotte da alcune muffe che possono svilupparsi sui cereali. Questi ingredienti sono spesso utilizzati nella produzione di mangimi per animali, soprattutto nelle crocchette secche.

Tra tutte, l’aflatossina B1 è considerata la più tossica. La normativa europea stabilisce limiti molto rigidi proprio per ridurre il rischio di esposizione cronica.

Il problema principale non è l’ingestione occasionale, ma l’assunzione ripetuta nel tempo, che può avere effetti cumulativi sull’organismo dell’animale.

Perché i cani sono più vulnerabili

I cani, come molti animali domestici, seguono spesso un’alimentazione ripetitiva e costante. Mangiano lo stesso prodotto per settimane o mesi, senza variazioni significative.

Questo comportamento alimentare aumenta il rischio di accumulo di tossine, anche quando la contaminazione non è immediatamente evidente. È uno dei motivi per cui le soglie di sicurezza per i mangimi sono particolarmente basse.

Secondo quanto indicato dal Ministero, l’esposizione prolungata ad aflatossine può causare disturbi anche gravi, con possibili conseguenze a carico del fegato.

Quali sintomi possono comparire nei cani

Al momento non risultano segnalazioni di casi di malessere legati al lotto richiamato. Tuttavia, il Ministero invita alla massima prudenza, ricordando che l’assunzione di aflatossine a livelli elevati può provocare:

vomito;

diarrea;

perdita di appetito;

ittero;

affaticamento e letargia.

Nei casi più seri, possono verificarsi danni epatici anche importanti. Per questo motivo è fondamentale interrompere subito l’uso del prodotto interessato, anche se il cane appare in buona salute.

Cosa devono fare i consumatori

Le indicazioni ufficiali sono chiare e semplici:

Controllare il lotto del prodotto acquistato;

Non somministrare le crocchette appartenenti al lotto 5286;

Restituire il prodotto al punto vendita Eurospin;

Richiedere rimborso o sostituzione.

Non è necessario presentare lo scontrino in tutti i casi: i punti vendita sono informati del richiamo e seguono le procedure previste per questi eventi.

Perché i richiami alimentari sono importanti

I richiami non indicano automaticamente una negligenza grave, ma fanno parte di un sistema di controllo che mira a intercettare i rischi prima che abbiano conseguenze diffuse.

Nel caso dei mangimi per animali, la vigilanza è particolarmente severa perché:

gli animali non possono scegliere cosa mangiare;

i sintomi possono comparire in ritardo;

il danno può accumularsi nel tempo.

Intervenire in modo tempestivo è quindi essenziale.

Lo sapevi che…?

Le aflatossine non vengono eliminate dalla cottura o dalla trasformazione industriale. Una volta presenti negli ingredienti, possono rimanere attive anche nei mangimi finiti.

FAQ – Le domande più cercate sul richiamo delle crocchette Radames

Quali crocchette sono state richiamate?

Il lotto 5286 delle crocchette per cani Radames da 10 kg vendute da Eurospin.

Il mio cane può stare male anche se ne ha mangiate poche?

Il rischio maggiore è legato all’assunzione prolungata, ma è comunque consigliato sospendere subito l’uso.

Ci sono già casi di cani intossicati?

No, al momento non risultano segnalazioni ufficiali.

Posso ottenere il rimborso?

Sì, restituendo il prodotto al punto vendita.

Devo avvisare il veterinario?

Se il cane presenta sintomi sospetti, è sempre consigliabile consultare il veterinario.