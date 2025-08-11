Il richiamo del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ritira quattro lotti di friarielli alla napoletana per sospetto rischio di contaminazione da botulino, in seguito a recenti casi di intossicazione in Calabria. I dettagli sui prodotti interessati e le misure adottate.

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per quattro lotti specifici di friarielli alla napoletana, a causa di un sospetto rischio di contaminazione da botulino.

Questo intervento arriva in un contesto di attenzione elevata, dopo recenti episodi di intossicazione registrati in Calabria. I prodotti interessati sono confezionati in barattoli da un chilo e provengono da uno stabilimento situato a Scafati, in provincia di Salerno.

Dettagli sui prodotti ritirati

I richiami riguardano due marchi distinti: Bel Sapore e Vittoria. Per il marchio Bel Sapore, i lotti interessati sono il numero 060325 con scadenza il 6 marzo 2028 e il numero 280325 con scadenza il 28 marzo 2028. Per il marchio Vittoria, i lotti sotto richiamo sono il numero 280325 con scadenza il 28 marzo 2028 e il numero 290425 con scadenza il 29 aprile 2028. Tutti i prodotti sono commercializzati dalla ditta Ciro Velleca, con il produttore indicato come Stefano Amura, e la sede dello stabilimento a Scafati (SA).

I casi in Calabria

L’avviso di richiamo segue due decessi per intossicazione da botulino avvenuti nel Cosentino. Le autorità sanitarie hanno collegato questi eventi a possibili consumi di alimenti conservati, spingendo a indagini approfondite. Il sindaco di Diamante ha dichiarato: “Fenomeno circoscritto, non sussiste alcun pericolo”, rassicurando cittadini e turisti sulla situazione locale.

Procedure di richiamo e avvisi ufficiali

Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori alimentari. Le schede tecniche, datate 9 agosto, specificano il sospetto di contaminazione e invitano a ritirare immediatamente i prodotti eventualmente in giacenza. I consumatori sono consigliati a verificare le etichette dei barattoli in possesso e a non consumarli se corrispondono ai lotti indicati.

Misure di sicurezza per i consumatori

In caso di possesso dei lotti richiamati, si raccomanda di restituire i prodotti al punto vendita o di smaltirli secondo le norme locali. Il Ministero invita a consultare il portale ufficiale per aggiornamenti e a segnalare eventuali sintomi di intossicazione, come debolezza muscolare o difficoltà respiratorie, al medico di fiducia.