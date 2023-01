È successo in provincia di Rimini

A Villa Verucchio, comune della provincia di Rimini, ieri sera, venerdì 20 gennaio, un uomo di 41 anni è stato accoltellato da uno di 31 con problemi psichici.

Stando a quanto si è appreso, il 31enne – già seguito dagli assistenti sociali – si sarebbe infastidito per alcune bestemmie proferite dal 41enne, suo vicino di casa. Ne è scaturito un litiglio che è culminato con quattro fendenti sferrati dal 31enne al 41enne. La vittima è stata subito soccorsa e condotta in ospedale. Non è in pericolo di vita: fortunatamente ha subito solo ferite superficiali. La coltellata più grave è arrivata vicino a un polmone.

Sul fatto indagano i carabinieri che hanno portato l’aggressore in caserma: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti che hanno deciso di procedere per il reato di lesioni.