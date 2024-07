Dramma a Rimini

Una donna si è gettata dal tetto di un condominio di cinque piani, tenendo in braccio il suo figlio di sei anni. Entrambi sono deceduti. Il dramma è avvenuto a Rimini, in via delle Piante, nella località di San Giuliano.

Sul posto sono intervenuti la Squadra Mobile di Rimini e il commissario capo Marco Masia. Non ci sono dubbi sull’intento suicida della donna, poiché la polizia ha trovato un biglietto scritto da lei.

La donna, 40 anni, commessa italiana, soffriva di depressione. La 40enne, come di consueto, era andata ad accompagnare il figlio dai suoi genitori, che vivono nel palazzo, per poi andare al lavoro, mentre il piccolo doveva andare ad un centro estivo, accompagnato dai nonni.

La dona, però, ha raggiunto il tetto della palazzina di cinque piani, da cui si accede da una scala, e si è gettata nel vuoto.

Lascia un compagno, il papà del bambino.