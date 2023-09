Ad Anzio (Roma)

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 24 settembre, intorno alle 17, in piazza Cesare Battisti ad Anzio, Roma, un giovane di 19 anni ha deciso di intervenire per rimproverare alcuni ragazzi che stavano correndo troppo in auto nelle vicinanze di una fermata dell’autobus. Però, quello che doveva essere un semplice richiamo alla prudenza stradale si è trasformato in un terribile atto di violenza.

L’aggressione

Dopo aver ricevuto il rimprovero, non è chiaro quanti ragazzi fossero presenti, ma alcuni di loro hanno reagito con violenza. Hanno iniziato a picchiare il giovane di 19 anni, colpendolo con calci e pugni fino a farlo cadere a terra. La situazione è rapidamente degenerata e gli aggressori hanno continuato con il loro attacco.

La fuga

La scena è stata osservata da diverse persone che hanno assistito impotenti all’aggressione. Spaventati dall’arrivo imminente delle forze dell’ordine, i balordi sono risaliti a bordo della loro auto e sono fuggiti, investendo il giovane alle gambe mentre scappavano.

Ricoverato in gravi condizioni

Il giovane di 19 anni è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale della località di mare, dove è stato ricoverato in condizioni molto gravi e con prognosi riservata.

Indagini in corso

La polizia è prontamente intervenuta e ha iniziato a investigare sull’aggressione. Gli investigatori stanno analizzando attentamente le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare gli autori e l’auto coinvolta nella fuga.