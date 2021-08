Succede negli Stati Uniti d'America

Una donna, pur di risparmiare, non acquista neanche la carta igienica. Lo racconta LadBible.com.

Kate Hashimoto, che vive a New York, nel marzo scorso è apparsa in uno show statunitense e ha dato consigli su come vivere in modo frugale. Abitando in una delle città più costose del mondo, Hashimoto ha spiegato com’è riuscita a campare con un budget di appena 200 dollari al mese, circa 170 euro: «Ho vissuto a New York per tre anni: anche se è la città più costosa in cui vivere, ho trovato il modo di aggirarla», ha detto. E ancora: «Se devo spendere soldi, cerco sempre di pagare il meno possibile».

La risparmiatrice seriale ha raccontato che non ha mai pagato per comprare i mobili, scegliendo invece di cercarli altrove, ad esempio tra i rifiuti. Inoltre, il suo letto è realizzato con vecchi tappetini di yoga e il suo tavolo da pranzo è una pila di riviste. In questo modo la donna ha potuto risparmiare qualche dollaro. «Ho arredato la mia casa raccogliendo i mobili scartati per strada – ha detto – prima che venissero raccolti e ho risparmiato un paio di migliaia di dollari».

Ma le modalità di risparmio non finiscono qui: Hashimoto ha persino raccontato di evitare di cucinare per mantenere bassa la bolletta della luce e di usare la lavastoviglie e il forno come spazio per conservare le cose.

La donna sostiene di non fare il bucato da tre anni ma di lavare i vestiti sotto la doccia. Inoltre, come accennato all’inizio, si rifiuta di comprare persino la carta igienica: «Uso solo acqua e sapone per lavarmi». Ricicla pure gli asciugamani di carta dei bagni pubblici.

Infine, quando si tratta del suo guardaroba, poi, Kate è orgogliosa del fatto che non si è comprata niente di nuovo da indossare in otto anni: «L’ultima volta che ho acquistato la biancheria intima è stato nel 1998»…