A Molfetta (Bari)

A Molfetta, nel nord Barese, una ragazza di soli 19 anni, Antonia Lopez, ha perso la vita in una sparatoria avvenuta all’interno del noto locale sul mare, il Lido Bahia Beach. Altri tre giovani sono rimasti feriti, uno dei quali è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari con una ferita d’arma da fuoco al polpaccio destro.

Indagini della DDA: sospetti legami con la criminalità organizzata

Le indagini, inizialmente avviate dalla Procura di Trani, sono state prontamente trasferite alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Si sospetta infatti il coinvolgimento di esponenti di un clan mafioso del quartiere Japigia di Bari. I Carabinieri della Compagnia di Molfetta e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale stanno lavorando senza sosta per ricostruire la dinamica dell’accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia.

Sgomento e preoccupazione

La notizia della tragedia ha lasciato la comunità di Molfetta sotto shock. Il sindaco Tommaso Minervini ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua preoccupazione per l’accaduto. “Non si può morire a 20 anni e non si può morire così”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’assurdità e l’ingiustificabilità di quanto avvenuto. Minervini ha inoltre ribadito la sua fiducia nelle forze dell’ordine, auspicando una rapida individuazione dei responsabili e una chiara comprensione delle motivazioni dietro questo gesto efferato.

La dinamica dell’agguato

La sparatoria è avvenuta durante una serata danzante al Lido Bahia Beach, frequentato da molti giovani della zona. Secondo le prime ricostruzioni, una lite sarebbe degenerata in un violento scontro a fuoco, lasciando a terra la giovane Antonia e altri tre ragazzi feriti. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

