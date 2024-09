A Bologna

Un ragazzo di 16 anni è morto a seguito di un’aggressione avvenuta ieri sera in via Piave, zona Saffi a Bologna. Un altro giovane di 17 anni è rimasto ferito nella rissa tra minorenni che ha scosso la periferia bolognese. Le indagini della polizia sono in corso per chiarire dinamica e responsabilità.

L’aggressione in via Piave

Ieri sera, intorno alle 22:30, in via Piave si è consumata una tragedia che ha visto il coinvolgimento di due ragazzi, entrambi minorenni. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, richiamati dalle grida di aiuto provenienti dalla strada. Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra giovanissimi è sfociata in un’aggressione con un coltello, durante la quale il 16enne è stato ferito mortalmente. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, il ragazzo è deceduto durante il trasporto all’Ospedale Maggiore.

Indagini in corso: fermato un minorenne

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute diverse volanti della polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori dell’omicidio. Poco dopo l’incidente, le forze dell’ordine hanno fermato un altro minorenne, ritenuto responsabile dell’accoltellamento. Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato ritrovato e sequestrato dagli agenti della squadra mobile, che ora stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le condizioni del ragazzo ferito

Il 17enne rimasto ferito nella rissa è stato medicato e successivamente dimesso dall’ospedale con una prognosi di dieci giorni. La polizia ha comunicato che la posizione del giovane fermato è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria minorile, la quale dovrà valutare eventuali responsabilità penali.

Rissa tra giovanissimi: un fenomeno preoccupante

La rissa di via Piave è solo l’ultimo episodio di violenza tra giovanissimi che ha sconvolto la città di Bologna. L’aggressione, avvenuta in una zona residenziale, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle periferie urbane e sulla prevenzione della violenza giovanile.