Dramma in provincia di Sondrio

Rosa Corallo e Veronica Malini, due inseparabili amiche, hanno perso la vita mentre cercavano di salvare il cane di una di loro dalle acque del torrente Fellaria in alta Valmalenco, in provincia di Sondrio, in Lombardia.

Cos’è successo

Rosa Corallo e Veronica Malini, rispettivamente di 60 e 54 anni, entrambe originarie di Lecco, si sono trovate di fronte a una situazione critica quando il cane di una di loro è finito nel torrente. Senza esitazione, hanno affrontato le acque per cercare di salvarlo. Purtroppo, questa prova di coraggio ha avuto conseguenze tragiche.

Le Operazioni di Soccorso

Le squadre di soccorso sono immediatamente intervenute per cercare le due donne scomparse. Cinque tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico specializzati nel soccorso in forra, insieme a nove tecnici della stazione del Soccorso Alpino Valmalenco e i Vigili del Fuoco, si sono uniti agli sforzi di ricerca. L’elicottero della Guardia di Finanza ha contribuito alle operazioni, portando i soccorritori nella zona del rifugio Bignami.

Il Tragico Epilogo

Il triste epilogo ha visto il ritrovamento dei corpi di Rosa Corallo e Veronica Malini. Una delle donne è stata trovata 200 metri più in basso rispetto al punto in cui era entrata in acqua, mentre l’altra è stata rinvenuta 150 metri sopra la diga. I sacchi-salma sono stati trasportati all’aviosuperficie di Caiolo, da cui il carro funebre li ha prelevati per portarli all’obitorio dell’ospedale civile di Sondrio.