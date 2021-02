L'intervista al portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte

Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, ospite de Le Iene.

, ex portavoce di , ospite de . Casalino ha parlato di Giuseppe Conte e della crisi di governo .

e della . Casalino ha anche svelato quanto guadagnava come portavoce del premier.

Stasera, martedì 23 febbraio, nuovo appuntamento con Le Iene, il programma di Italia 1 che andrà in onda alle 21.10.

Tra i servizi ci sarà anche un’intervista con raffiche di domande a Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte e autore di un libro autobiografico appena uscito.

Casalino, 48 anni, tra le tante risposte, ha detto: «Prima di autorizzare la pubblicazione l’ho dovuta far leggere perché ero terrorizzato che non gli piacesse». Il riferimento è a Conte, su cui il giornalista ha sempre manifestato molta stima («È stato un presidente del Consiglio unico» ma «mi correggeva qualsiasi cosa. Anche se facevo un comunicato stampa di due righe, lui me lo correggeva»).

Poi, sui guadagni sperati dalla vendita del libro, Casalino ha detto: «Sicuramente più di centomila euro». Ma quanto guadagna un portavoce? «Netti 6mila e 200 euro, senza alcun benefit» ma «da quando sono in politica il mio patrimonio personale è diminuito di centocinquantamila euro».

Casalino, però, oggi è un disoccupato.

L’ex portavoce di Conte è stato stuzzicato anche sulla politica e sulla crisi che ha portato al Governo Draghi: «Qualcuno è riuscito a far vincere il centrodestra grazie alla sua irresponsabilità». Quel qualcuno, seppure definito «innominato» è naturalmente Matteo Renzi.

Infine, per Casalino il leader della Lega Matteo Salvini è un «buon comunicatore» e Nicola Zingaretti del Partito Democratico «una brava persona e un buon politico”».