L'attore e la sua famiglia positivi al coronavirus

Rocco Siffredi è positivo al coronavirus. E lo è anche l’intera famiglia del famoso attore e regista di film a luci rosse: la moglie e i due figli. Inoltre, come riportato da Dagospia, sarebbero risultati contagiati anche la donna di servizio e l’autista.

Siffredi si trova a Budapest, in Ungheria ma, di recente, è stato a Roma per lavorare alla sceneggiatura di una serie autobiografica. Non si conosce nulla sulle sue condizioni di salute.

Lo scorso mazzo, durante il lockdown, Rocco Siffredi, 56 anni, aveva lanciato un appello per il rispetto delle misure anti Covid-19 e, a proposito del mercato pornografico che continuava ad essere attivo nonostante l’epidemmia, aveva detto: «È assurdo che non abbia ancora avuto uno stop. Da circa due mesi, cioè da quando è iniziata questa emergenza, io non giro più. Ma l’industria del porno non ha fatto lo stesso, stranamente. Non si è fermata l’Europa in generale, non si sono fermate Budapest, Praga, Parigi. Tutti gli attori continuano a girare».

Dopo la notizia, tanti i commenti su Twitter, molti affettuosamente scherzosi. Un utente ha scritto: «#RoccoSiffredi positivo al tampone. In quarantena fiduciaria l’intera Ungheria» e Marco Noel: «Tranquilli, #RoccoSiffredi si riprenderà alla sveltina».