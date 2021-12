Avevano 19 e 23 anni

Incidente stradale mortale a Roma, intorno alle 5 e 30. Le vittime sono due sorelle. L’auto su cui si trovavano a bordo è finita contro un albero in via Cilicia, in zona San Giovanni: una 23enne e una 19enne.

Sul posto intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, al volante della Peugeot 307 c’era la più grande, che aveva 23 anni. Non è escluso che le ragazze, che abitavano in zona Centocelle, stessero tornando a casa quando è avvenuto lo schianto. La macchina nell’impatto si è accartocciata. Da capire cos’abbia causato l’incidente.