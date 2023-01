Forse a causa dell'alta velocità

Incidente stradale mortale a Roma. La scorsa notte, intorno alle 2.30, cinque giovani sono morti dopo che l’auto su cui si trovavano a bordo si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Una sesta persona, Leonardo C., che era a bordo dell’auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale: è stabile e non è in pericolo di vita.

Stando a quanto si è appreso, le cinque vittime, tre ragazzi e due ragazze, Valerio D.P., Alessio G. e Simone R., Giulia S. e Flavia T., avevano età comprese tra i 22 e i 17 anni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.

Tra le ipotesi c’è l’alta velocità. Non sono stati coinvolti altri mezzi: l’auto sarebbe finita prima contro un palo, poi contro un albero e, infine, si è ribaltata.