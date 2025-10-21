Dramma a Roma

A Tiburtina, a Roma, un bambino di 10 anni è precipitato da una finestra mentre si trovava con la madre all’interno di un bed & breakfast in via Beniamino De Ritis. Le sue condizioni sono gravissime.

Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo si sarebbe affacciato al balconcino per guardare e salutare la sorellina. In un attimo ha perso l’equilibrio ed è caduto in strada. Il volo, da diversi metri d’altezza, non gli ha lasciato scampo: il bambino è stato intubato sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente, e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù.

Un momento di gioia trasformato in incubo

La famiglia si trovava a Roma per prendere parte a una festa di laurea. Avevano scelto un B&B nella capitale per trascorrere qualche giorno insieme. L’episodio è avvenuto all’improvviso, nel cuore di un momento familiare, trasformando una celebrazione in una corsa contro il tempo. In casa, al momento dell’incidente, c’era anche la madre del bambino, che ha assistito impotente alla scena. Il piccolo, stando a quanto riferito, si sarebbe spinto troppo in avanti per guardare la sorellina, finendo per precipitare nel vuoto.

Indagini in corso: la polizia cerca risposte

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, con il supporto delle volanti e della Scientifica. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto. Sono stati effettuati rilievi fotografici e ambientali all’interno della struttura ricettiva. Gli agenti stanno anche ascoltando i familiari e i presenti per chiarire ogni aspetto della vicenda. Per ora non emergono elementi di dolo, ma le indagini sono ancora in corso.

Bambini e finestre: un pericolo spesso sottovalutato

Purtroppo, non è la prima volta che accade un incidente del genere. Le cadute da finestre o balconi rappresentano un rischio reale, soprattutto nei mesi più caldi, quando le finestre restano aperte e la curiosità dei più piccoli può trasformarsi in tragedia. Secondo i dati del Ministero della Salute, ogni anno in Italia decine di bambini finiscono in ospedale per incidenti domestici legati a cadute dall’alto. Si tratta di eventi evitabili con misure semplici ma efficaci: barriere di sicurezza, limitatori di apertura per le finestre, supervisione attenta.