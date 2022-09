A Villa Borghese

A Roma c’è stato il “crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coinvolti lievemente alcuni ragazzi soccorsi dai Vigili del fuoco. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area”. Lo hanno fatto sapere in un tweet i Vigili del Fuoco.

Si è appreso che lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto. Sulla scala c’erano una quindicina di ragazzi alcuni dei quali sono rimasti contusi e portati in ospedale. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato: “Sono in contatto con i responsabili della gestione del Globe Theatre, il commissario del Teatro di Roma, Gianluca Sole e la Protezione civile dopo il crollo che ha interessato la struttura. Bisogna capire cosa è successo: il commissario, che ha la proprietà della struttura anche se poi è affidata alla società Politeama, mi ha detto che quest’estate la scala era stata oggetto di un intervento di manutenzione”.