È successo a Roma

A Roma, in una mensa di scuola, è stata violentata una donna. È accaduto stamattina al Torrino, alla periferia sud della città.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 10, uno sconosciuto è entrato da un ingresso secondario, forse per rubare, e ha aggredito una delle cuoche, abusando di lei e poi rinchiudendola in uno sgabuzzino. Sono in corso indagini per risalire al responsabile.

Come riportato su RomaToday, è stata la stessa donna ad avvertire il preside con il cellulare che aveva con sè. I soccorsi sono scattati immediatamente e la cuoca è stata poi portata al pronto soccorso.

Sul posto è giunta la polizia con gli agenti del Commissariato di Spinaceto, gli investigatori della Squadra Mobile e la scientifica per i rilievi del caso.

È caccia all’uomo.