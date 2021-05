È successo a Roma

A Roma, la scorsa notte, è stata uccisa una donna di 63 anni in casa sua, Lorella Tomei, colpita più volte alla testa. Fermato il marito della vittima, Gianluca Ciardelli, trovato sul letto accanto al corpo della moglie.

Stando a quanto si è appreso da fonti investigative, l’uomo sarebbe in cura per problemi psichiatrici. L’allarme è stato lanciato dal figlio della coppia, contattato telefonicamente dal padre per avvisarlo che la madre era priva di sensi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Trionfale, entrati in casa con l’ausilio dei vigili del fuoco.

I carabinieri, che sono entrati nell’appartamento in via Draconzio, in zona Medaglie d’oro, hanno trovato il 61enne, con problemi psichici, disteso al fianco del corpo martoriato della moglie 63enne.

La donna è stata uccisa con colpi contundenti alla testa e non si esclude anche coltellate. L’uomo non ha detto nulla ed è stato trasportato in ospedale dove resta piantonato in stato di fermo.

L’omicida, giornalista e autore Rai, nel 2019 si lanciò a tutta velocità in piazza San Pietro in sella a un motorino SH, superando varchi d’accesso e transenne per raggiungere l’emiciclo. «Sono un giornalista» gridò in quell’occasione, mentre le forze dell’ordine, in allerta antiterrorismo, tentavano di bloccarlo.