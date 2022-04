È successo a Roma

Incidente sul lavoro mortale a Roma, nella sede del Ministero degli Esteri, durante i lavori di manutenzione.

Un operaio è morto dopo essere caduto nel vano di un ascensore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Trionfale oltre al personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e successivamente al recupero del corpo della vittima.

Si è appreso che l’operaio stava lavorando nel fabbricato centrale in piazzale della Farnesina 1 quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto, schiantandosi sul fondo del vano ed è morto sul colpo. L’incidente di oggi è avvenuto alle 8:30, proprio nella giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Ieri, mercoledì 27 aprile, sempre a Roma, in via Toscana, un operaio di 61 anni, Bernardino Passacantilli, è morto dopo essere caduto da un’impalcatura.

Stefano Pedica di Più Europa, in una nota, ha affermato: “Dopo la morte ieri di un operaio, caduto da un’impalcatura in via Toscana, a Roma, oggi l’ennesima tragedia sul lavoro. Un uomo p deceduto cadendo in un vano ascensore alla Farnesina, durante dei lavori di manutenzione. Non ci stancheremo mai di ripetere che bisogna vigilare di piu’ sulla sicurezza e fare più prevenzione. Sulla sicurezza non si deve mai abbassare la guardia. Non è un costo ma un investimento che fa crescere l’economia del Paese perciò bisogna aumentare i fondi per gli ispettorati”.